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15-летняя российская фигуристка попалась на допинге

15-летняя фигуристка Понтелеенко сдала положительную допинг-пробу

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Александр Вильф/РИА Новости

15-летняя российская фигуристка Надежда Понтелеенко провалила допинг-тест. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Проба, которая дала положительный результат, была взята в концовке сезона-2023/2024 на первенстве России старшего возраста. По информации источников, на которые ссылается издание, именно факт положительной допинг-пробы мог повлиять на решение фигуристки приостановить карьеру.

Об этой приостановке Понтелеенко заявила в конце августа, указав, что у нее в прошлом сезоне (сезон-2022/23) возникли проблемы с сердцем, проявилось врожденное заболевание.

Фигуристка тренировалась в группе Олега Татаурова — тренера серебряного призера взрослого чемпионата России сезона-2023/24 Владислава Дикиджи. Сам специалист от комментариев отказался.

«Без комментариев, я это вообще комментировать не буду», — заявил он «Спорт-Экспрессу».

В 2024 году Понтелеенко заняла третье место на чемпионате России, прыгнув два четверных тулупа. На юниорском первенстве в 2023-м она была в пятерке сильнейших. Понтелеенко также работала над изучением других четверных прыжков.

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