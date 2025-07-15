Тарасова назвала безобразием назначение Худайбердиевой в юниорскую сборную России

Тарасова о Худайбердиевой в юниорской сборной России: это безобразие

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала назначение Елизаветы Худайбердиевой на пост старшего тренера юниорской сборной России, передает Sport24.

«У нас в юниорскую сборную назначили по танцам помогать девочку, у которой нет никаких больших результатов. Считаю, это безобразие. Это Елизавета Худайбердиева. Ни имени, ни профессии, ни больших настоящих результатов», — сказала Тарасова.

22-летняя Худайбердиева, которая выступала в паре с Егором Базиным, завершила карьеру в апреле 2025 года. Худайбердиева и Базин выиграли чемпионат России 2023 года.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Елизавета Туктамышева ответила на вопрос об отношениях с известным фигуристом.