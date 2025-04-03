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Украинского футболиста убили в Германии

17-летнего украинского футболиста Шворака убили в Германии
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time_kovel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский футболист Александр Шворак был убит в Германии. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба детско-юношеской школы «Тайм».

Погибшему спортсмену было 17 лет. По словам родственницы, расправу над футболистом учинили его близкие знакомые.

«Саша жил, учился, завоевывал, побеждал, мечтал. Этот ангел был жестоко убит его же «друзьями» в городе Берлин. Матери даже не дали возможности увидеть тело, взяв взамен тест ДНК. Эти нелюди делают все, чтобы виновные избежали ответственности. Большое горе для любой матери», — заявила тетя игрока.

В марте 2025 года в Мюнхене второй региональный суд решил приговорить мужчину к пожизненному лишению свободы за убийство двух граждан Украины.

Украинские клубы и сборная проводят свои международные матчи за пределами страны. Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Украина попросила УЕФА не возвращать российские клубы и сборную/

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Футбол. Чемпионат Украины
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