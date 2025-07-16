Посольство РФ во Франции получило доступ к задержанному баскетболисту Касаткину

Российские дипломаты навестили во французской тюрьме баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного в Париже по запросу США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

«Сотрудник консульского отдела посетил его (Даниила Касаткина) в тюрьме Френ в пригороде Парижа 15 июля», — говорится в сообщении.

В посольстве РФ заявили, что Касаткин рассказал о бытовых проблемах в тюрьме.

Российский баскетболист Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Адвокат Максим Калинов рассказал, кто может помиловать Касаткина, если он будет экстрадирован в США.

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