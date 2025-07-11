Адвокат рассказал, кто в США может помиловать российского баскетболиста

Адвокат Калинов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, кто может помиловать российского баскетболиста Даниила Касаткина, если он будет экстрадирован в США. Игрок обвиняется в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. При этом сторона Касаткина утверждает, что атаки случились после того, как он продал сброшенный до заводских настроек свой ноутбук и покинул США, где учился в университете.

«Подобные версии сейчас встречаются в России, в том числе с ноутбуками, например, когда в них обнаруживается какая-то запрещенная информация. Как правило, суд не верит в такие версии, убежден, не поверят и там. Будем наблюдать. Но здесь важный момент, что президент США Трамп по закону, по конституции может помиловать преступника, если преступление федеральное. Также губернаторы штатов могут помиловать преступника, для этого нужно признание самого лица, который, по убеждению властей, совершил преступление. Поэтому, я убежден, в любом случае, даже если будет обвинительный приговор, все кончится хорошо или обменом, или, возможно, помилованием», — считает Калинов.

Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу полиции США. В данный момент он находится под стражей и ожидает суда по поводу возможной экстрадиции в Америку.

Ранее МИД России взял на контроль вопрос с задержанием Касаткина.