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Макрон заявил, что Россия постоянно угрожает Европе

Макрон заявил о постоянной и подготовленной угрозе Европе со стороны России
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сохраняющихся вызовах безопасности для Европы со стороны России. Свою оценку он высказал в ежегодном обращении к вооруженным силам накануне национального праздника, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«На границах Европы сохраняется организованная угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять», — сказал Макрон.

Он призвал европейские страны консолидироваться для обеспечения мира, подчеркнув, что от этого зависит их будущее.

13 июля начальник генерального штаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Россия якобы считает республику «главным врагом в Европе». По его словам, это связано с поддержкой Францией Украины. Военный указал, что у российского лидера якобы есть «множество вариантов» ведения гибридной войны. К ним относятся кампании по дезинформации внутри Франции, кибератаки, шпионаж и саботаж подводной инфраструктуры. Начальник генштаба Франции счел это «серьезной угрозой».

Сам Макрон заявил, что к 2027 году оборонный бюджет Франции вдвое превысит уровень 2017 года и достигнет €64 млрд.

Ранее в РФ раскрыли, смогут ли Макрон и Стармер набрать 50 тысяч солдат в помощь Киеву.

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