Фетисов раскритиковал организаторов Вилюньсского марафона за решение по россиянам

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал организаторов Вильнюсского марафона из-за решения касательно российских спортсменов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Вакханалия продолжается. Решение Вильнюсского марафона — это уже полное издевательство над нашими спортсменами. Участвовать в таких соревнованиях и на таких условиях — себя не уважать», — заявил Фетисов.

15 июля сообщалось, что организаторы Вильнюсского марафона не признают победителями россиян или белорусов, даже если они придут к финишу первыми. Также эти спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российский легкоатлет установил лучший результат сезона в мире.