Российский легкоатлет установил лучший результат сезона в мире

Прыгун Лысенко показал лучший результат сезона в мире на турнире в Белоруссии

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко установил лучший результат сезона на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте.

Спортсмен выиграл турнир с результатом 2 м 35 см. Вторым стал его соотечественник Матвей Тычинкин (2,29 м), третью строчку разделили белорус Ярослав Климов и россиянин Никита Курбанов (по 2,24 м).

Предыдущим лучшим достижением в сезоне были прыжки на 2 м 34 см от Олегка Дорощука из Украины и Ву Сан Хёка из Южной Кореи.

В июне бывшая российская легкоатлетка стала чемпионкой студенческого первенства США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российский чемпион мира задумался об участии в «Олимпиаде на стероидах».