«Посылает судью на три буквы»: в ЦСКА раскрыли, почему отказались от Соболева

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, почему клуб отказался от идеи покупки нападающего Александра Соболева в 2019 году. Его слова приводит Sport24.

«Он всегда любил пообщаться с судьями. А тут судья якобы не увидел нарушение. Соболев громко, на весь стадион отправляет арбитра на три буквы и справедливо получает красную. Такое поведение непозволительно даже на предсезонном турнире», — заявил Мовсесьян.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В завершившемся сезоне форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее в «Зените» выразили сожаление из-за жеребьевки Кубка России.