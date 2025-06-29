В «Зените» выразили сожаление из-за жеребьевки Кубка России

В «Зените» сожалеют, что не сыграют с московским «Динамо» в группе Кубка России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев выразил сожаление, что в соперники по группе Пути РПЛ Кубка России команде не попалось московское «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

«Жаль, что не получили «Динамо» московское», — сказал Медведев.

Соперниками «Зенита» по квартету А на групповом этапе пути РПЛ Кубка России стали казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо».

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.