Топ-клуб перехватил аргентинского футболиста у «Зенита»

Пресс-служба мадридского «Атлетико» объявила о трансфере аргентинского полузащитника Тьяго Альмады.

24-летний футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего соглашение будет подписано. Известно, что Альмадой также интересовался петербургский «Зенит»: сине-бело-голубые предлагали за игрока €35 млн.

Альмада является футболистом бразильского «Ботафого». Вторую часть сезона он провел во французском «Лионе». Также он является игроком сборной Аргентины: в последних четырех играх он забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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