Скандальный игрок «Зенита» Соболев уйдет из футбола в киберспорт, заявил чемпион России

Чемпион России в составе казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев перестал интересоваться футболом и может со временем полностью уйти в киберспорт. Слова Попова приводит портал Legalbet.

«Любит Соболев в компьютерные игры играть — и будет это делать. Футбол ему уже приелся. Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Ему уже пoфиг на футбол», — сказал Попов.

Чемпион России отметил, что чрезмерное увлечение Соболева видеоиграми и снижение его самоотдачи на поле — это поведение «не очень дальновидного и не очень грамотного человека».

Однако Попов призвал не осуждать нападающего «Зенита» и предположил, что тот уже заработал достаточно денег, чтобы не беспокоиться о возможном завершении карьеры в футболе.

«Видимо, образование слабое у человека. Мне жаль его в этом плане. Если Соболев станет киберспортсменом, это будет его выбор. Он своим трудом заработал деньги, поэтому может делать все, что хочет», — сказал Попов.

Ранее стало известно, что Соболев потратил на внутриигровые предметы в Counter-Strike и Dota 2 млн 700 тысяч рублей.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 31 матче в составе «Зенита» и смог записать на свой счет семь забитых мячей, а также три голевых передачи.

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