Матыцин: Международная федерация кикбоксинга подала позитивный для нас сигнал

Решение Международной федерации кикбоксинга отменить чемпионат Европы в Молдавии из-за позиции местных властей по российским спортсменам является позитивным сигналом. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Недавно должен был состояться чемпионат Европы по кикбоксингу, и правительство Молдавии вдруг приняло решение о недопуске российских спортсменов. В этом отношении, считаю, очень принципиальной была позиция Международной федерации кикбоксинга, которая осудила действия молдавских властей, отменила чемпионат и направила письмо в адрес Федерации кикбоксинга России, если не с извинениями, то с позицией в поддержку России», — сказал Матыцин.

Он напомнил, что россияне должны были выступать под национальным флагом, а в случае их победы должен был звучать гимн РФ. По словам Матыцина, международные федерации должны отвечать за единство мировой спортивной семьи. Тем более, подчеркнул он, что Россия была основоположником современного олимпийского движения, и ее спортсмены всегда были гарантами объективности и честности. В этой связи действия федерации кикбоксинга можно расценивать положительно.

«Это уже позитивные сигналы от одной из международных федераций. Подавляющее большинство из них понимает, что без России сложно развивать международный спорт», — констатировал председатель комитета.

Ранее Матыцин заявил, что США не могут в корне изменить тенденции спорта в мире.