Матыцин: не стал бы преувеличивать роль США в определении тенденций мирового спорта

Матыцин считает, что США не могут в корне изменить тенденции спорта в мире

Вопреки слухам в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может поспособствовать снятию ограничений с российского спорта, преувеличивать его роль не стоит. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Я бы не стал преувеличивать роль Соединенных Штатов в определении тенденций развития мирового спорта. При всем уважении к системе профессионального и олимпийского спорта в Америке, заявления или действия одного политика, каковым является президент Соединенных Штатов, вряд ли могут в корне изменить тенденцию мировой спортивной политики», — считает Матыцин.

Он подчеркнул, что мировое спортивное руководство, в том числе Международный олимпийский комитет и федерации, были самостоятельны и автономны в принятии решения. Все базовые принципы прописаны в Олимпийской хартии, и им необходимо следовать.

«Наверное, американский бизнес оказывает определенное влияние на деятельность международных федераций, Международного олимпийского комитета и на решения, которые ими принимаются. Но здесь надо понимать, каким будет олимпийское движение с приходом нового президента МОК [Кирсти Ковентри]. Какую команду она создаст и какую программу она предложит. Либо эта программа будет продолжать линию зависимости от экономических факторов и влияния экономики на принятие решений политиками, в частности спортивными. Либо это будет все-таки восстановление статуса международного олимпийского движения как самостоятельного, пропагандирующего ценности мира, единства, уважения прав народов, спортсменов. И надо будет смотреть, каким будет отклик со стороны международного спортивного сообщества», — констатировал чиновник.

Ранее Матыцин заявил, что Ковентри правильно оценивает значимость России.