На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министерство спорта приняло Хартию этики российского спорта

Sport Baza: инспорт принял Хартию этики российского спорта
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Министерство спорта России приняло Хартию этики российского спорта. Об этом сообщает Sport Baza.

Этот документ будет касаться всех причастных: спортсменов, судей, болельщиков, журналистов и так далее.

Отмечается, что в хартии девять пунктов. Она обязует «соблюдать и ценить вековые традиции народов России, а также «оставаться патриотами и беречь честь своей команды, школы, города, великой России».

Ранее Дегтярев рассказал, как сделать спорт доступным для детей россиян.

«Развитие массового спорта — ключевая задача, поставленная президентом России. Массовый спорт мы развиваем только с регионами. Без регионов мы как без рук. Поэтому эту тему обсуждаем со всеми губернаторами», — сказал он.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев заявил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами