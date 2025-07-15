Министерство спорта приняло Хартию этики российского спорта

Министерство спорта России приняло Хартию этики российского спорта. Об этом сообщает Sport Baza.

Этот документ будет касаться всех причастных: спортсменов, судей, болельщиков, журналистов и так далее.

Отмечается, что в хартии девять пунктов. Она обязует «соблюдать и ценить вековые традиции народов России, а также «оставаться патриотами и беречь честь своей команды, школы, города, великой России».

Ранее Дегтярев рассказал, как сделать спорт доступным для детей россиян.

«Развитие массового спорта — ключевая задача, поставленная президентом России. Массовый спорт мы развиваем только с регионами. Без регионов мы как без рук. Поэтому эту тему обсуждаем со всеми губернаторами», — сказал он.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Дегтярев заявил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России.