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МОК намерен рассмотреть восстановление Олимпийского комитета России

Министр спорта РФ Дегтярев заявил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР
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Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рассмотрят вопрос восстановления ОКР. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это большой прогресс, на фоне нелепых заявлений прежних функционеров вроде «мяч на стороне русских». Таким образом, вопрос восстановления ОКР будет рассмотрен исполкомом МОК в сентябре, юридически наша позиция безупречна, это признано десятком швейцарских адвокатов», — заявил он.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха на этом посту.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, ждет ли она допуска россиян при новой главе МОК.

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