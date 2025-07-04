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Министр Дегтярев рассказал, как сделать спорт доступным для детей россиян

Министр спорта Дегтярев заявил, что детям из малообеспеченных семей нужны бесплатные занятия
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, как министерство работает над доступностью спорта для детей — по его словам, в первую очередь это взаимодействие с регионами.

«Развитие массового спорта — ключевая задача, поставленная президентом России. Массовый спорт мы развиваем только с регионами. Без регионов мы как без рук. Поэтому эту тему обсуждаем со всеми губернаторами. В частности, введены критерии для региональных программ по развитию спорта, в которых массовому, детско-юношескому спорту уделено особое внимание. Утвержден перечень из 24 базовых видов спорта с доступной инфраструктурой. Они получают приоритетную поддержку из федерального бюджета», — сказал он.

Дегтярев перечислил и другие меры, которыми занимается министерство спорта.

«Отменены заявочные взносы на межрегиональных и всероссийских соревнованиях для спортсменов до 18 лет. Кроме того, по поручению президента создан Российский спортивный фонд — он станет новым инструментом в сфере поддержки массового, детско-юношеского и адаптивного спорта. За счет него, например, мы планируем профинансировать работу о школьных спортивных лиг и клубов - обсуждал эту тему буквально сегодня с главой Всероссийской федерации школьного спорта (ВФШС), олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. Мы также направили в регионы рекомендации по обеспечению бесплатных занятий для детей из малообеспеченных семей и дополнительным выплатам тренерам. Все это — шаги к тому, чтобы спорт стал доступным каждому ребенку вне зависимости от места жительства и социального статуса», — заключил он.

Ранее Дегтярев заявил, что МОК рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России.

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