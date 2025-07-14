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Трамп вручил серебряную медаль вратарю «ПСЖ» Сафонову

Трамп вручил Сафонову серебряную медаль клубного ЧМ
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп вручил вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову серебряную медаль на церемонии награждения после финала клубного чемпионата мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Английский «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке они разгромили «ПСЖ» со счетом 3:0.

Трамп надел серебряную медаль на шею российского вратаря, пожал ему руку и похлопал по плечу.

В церемонии награждения победителей и серебряных призеров также участвовал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводился под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее футболисты «Челси» и «ПСЖ» сфотографировались на крыше 70-этажного здания в Нью-Йорке.

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