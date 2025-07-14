Трамп отказался уходить с подиума во время награждения «Челси» на КЧМ

Глава США Трамп отказался покинуть подиум во время награждения «Челси» на КЧМ

Президент США Дональд Трамп отказался уходить с подиума во время награждения футболистов лондонского «Челси» на клубном чемпионате мира.

«Челси» обыграл французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

После поединка Трамп вручил футболистам награды. В том числе, серебряную медаль из рук американского президента получил российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов. Однако после награждения Трамп отказался уходить с подиума для награждения. Его пытался увести президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, однако американский президент остался вместе с игроками лондонского клуба, когда они поднимали трофей.

По информации Daily Mail, игроки «Челси» были ошеломлены тем, что Трамп остался вместе с ними.

Изначально Трамп прибыл на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с Инфантино.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ.