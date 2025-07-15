Трамп поразил публику неожиданным появлением на финале КЧМ-2025

Во время финала клубного чемпионата мира по футболу, где соревновались английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен», неожиданно появился президент США Дональд Трамп, что стало шоком для зрителей, участников и организаторов. Его внезапный выход без предварительного анонса вызвал удивление и недоумение, превратив церемонию вручения трофеев в своеобразное шоу, сообщает mk.ru.

В сопровождении усиленной охраны Дональд Трамп эффектно вышел на сцену, где его появление вызвало смешанную реакцию: от недоумения до насмешек. Он поднялся на сцену вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, произнес несколько слов, назвав его «отличным парнем», и стал частью церемонии, кульминацией которой должно было стать вручение трофеев.

Пока игроки «Челси» праздновали победу и готовились поднять кубок, Трамп, казалось, не понимал происходящего. Он находился среди игроков, пытаясь сделать фотографии и позировать перед камерами, игнорируя просьбы Инфантино покинуть сцену. Это неожиданное появление вызвало волну критики и насмешек в социальных сетях, а также вопросы о мотивах такого вмешательства в спортивное мероприятие.

В своей речи во время церемонии Трамп заявил о необходимости укрепления связей между ФИФА и США, а также объявил об открытии нового офиса организации в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке, что многие сочли неуместным в контексте спортивного события.

До этого Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала клубный чемпионат мира фикцией главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ.