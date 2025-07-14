«Потрясающий спорт»: Трамп о финале клубного чемпионата мира

Глава США Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ

Президент США Дональд Трамп во время своего посещения финала клубного чемпионата мира — 2025 дал краткий комментарий о происходящем. Его слова приводит DAZN.

«Я прекрасно провожу время. Потрясающий спорт», — сказал Трамп.

Финальный поединок КЧМ состоялся 13 июля, в нем сошлись английский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.

Трамп прибыл на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

После поединка Трамп вручил футболистам награды. В том числе, серебряную медаль из рук американского президента получил российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее самого дорогого футболиста мира обвинили в найме карликов на день рождения.