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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов назвала КЧМ фикцией

FIFPro о клубном чемпионате мира: это не всемирный праздник футбола, а фикция
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Ueslei Marcelino/Reuters

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала клубный чемпионат мира фикцией главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает The Independent.

«То, что было представлено как всемирный праздник футбола, было не более чем фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой Инфантино. Без диалога и уважения к тем, кто поддерживает игру своим трудом», — говорится в заявлении.

Клубный чемпионат мира по футболу, в финале которого лондонский «Челси» разгромил парижский «ПСЖ» со счетом 3:0, завершился 13 июля.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Йозеф Блаттер раскритиковал ФИФА.

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