Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев заявил, что московский «Спартак» создаст конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Золотые медали для «Спартака»? Я не говорю, что у него шансы на чемпионство весомые, но он точно создаст «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул», — сказал Канищев.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее сообщалось, что на форме «Спартака» появится логотип производителя мяса.