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Легендарный футболист «Реала» покинет клуб

Футболист Модрич объявил об уходе из «Реала»
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Global Look Press

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду после завершения клубного чемпионата мира. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

«Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех мадридистов как уникальный и образцовый футболист, который всегда воплощал ценности «Реал Мадрида». Его футбол захватил воображение мадридистов и болельщиков по всему миру. Его наследие будет жить вечно», — заявил президент мадридцев Флорентино Перес.

39-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. За это время он провел 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 результативных передач. За это время он стал четырехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, пять раз — Суперкубок. Хорват шесть раз стал победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии Модрич завоевал серебро чемпионата мира в 2018 году и бронзу в 2022 году.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует чистку состава.

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