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«Спасибо за все»: Роналду отреагировал на уход легендарного игрока из «Реала»

Роналду об уходе Модрича из «Реала»: играть с тобой было честью
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Paul White/AP

Бывший нападающий мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду в своих социальных сетях пожелал успехов хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который покинет клуб после клубного чемпионата мира.

«Спасибо за все, Лука. Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всем, что произойдет дальше», — написал Роналду.

22 мая Модрич объявил об уходе из клуба по окончанию сезона.

40-летний Роналду и 39-летний Модрич вместе выступали в составе «Реала» с 2012 по 2018 год.

Хорват провел 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 результативных передач. За это время он стал четырехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны, пять раз — Суперкубок. Модрич шесть раз стал победителем Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии футболист завоевал серебро чемпионата мира в 2018 году и бронзу в 2022 году.

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