Футболист «Барселоны» предлагал модели €20 тысяч за приезд к нему на день рождения

Футболист Ямаль предлагал модели Кальво €20 тысяч за приезд на день рождения

Испанская модель Клаудиа Кальво рассказала Tardear TV, что ее приглашали на вечеринку в честь 18-летия футболиста каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Мне пришло приглашение на его день рождения. Предлагали 10–20 тысяч евро. Они искали блондинок с определенным размером груди. При этом телефон брать с собой не разрешалось», — сказала Кальво.

13 июля Ямалю исполнилось 18 лет. Его день рождения посетили звезды интернета, знаменитости, музыканты и футболисты.

9 июня Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Ямаля обвинили в найме людей с карликовостью на свой 18-й день рождения.