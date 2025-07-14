В «Спартаке» раскрыли, выполнен ли трансферный план этим летом

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев заявил, что московский коллектив не выполнил запланированную работу в летнее трансферное окно из-за финансов и желания игроков. Его слова приводит РИА Новости.

«Они перешли в другие клубы, поэтому их нет у нас. Сложно сказать, в чем недоработал «Спартак» по ним. Здесь имеет место комплекс факторов. Это и финансовые вопросы, и предпочтения самих игроков. У нас нет задачи завалить игроков деньгами и делать сумасшедшие предложения», — заявил Малышев.

В это трансферное окно в «Спартак» не перешли три игрока: нападающие Николай Комличенко и Иван Сергеев перешли в «Локомотив» и «Динамо», также игроком бело-голубых стал защитник Максим Осипенко. Единственным трансфером «Спартака» стал форвард Антон Заболотный.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее «Спартак» разгромил «Спартак».