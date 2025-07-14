Матыцин о нейтральном статусе: для меня дико приклеивание ярлыков предателей

На российских атлетов, решившихся выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, нельзя вешать ярлыки предателей, поскольку это их право выбора. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Никаких обвинений в адрес спортсменов и тренеров, которые приняли решение участвовать в соревнованиях, я не разделяю. Они продолжают оставаться нашими спортсменами, россиянами, с тем же авторитетом, с тем же признанием. И для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей», — заявил Матыцин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявлял о праве спортсменов на самостоятельный выбор. При этом, говоря о выступлениях россиян на турнирах без национальной символики, Матыцин подчеркнул, что ему не нравится понятие «нейтральный статус». По его словам, многие выступают под флагом той или иной международной федерации, и это может быть первым шагом на пути полноценного возвращения прав российских спортсменов.

«Когда наши спортсмены побеждают, они являются символами победных традиций нашей страны. Но при этом, конечно, надо добиваться нормального, адекватного, равного со всеми отношения к нашей стране со стороны спортивных организаций», — резюмировал чиновник.

Ранее Матыцин назвал смелым заявление Даны Уайта о российских бойцах ММА.