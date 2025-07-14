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В Госдуме назвали смелым заявление Даны Уайта о российских бойцах ММА

Матыцин: заявление главы UFC Уайта о россиянах в ММА — смелое
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John Locher/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поступил смело и правильно, когда, вопреки позиции Международного олимпийского комитета (МОК) и множества международных федераций, заявил об участии в боях промоушена российских бойцов с национальной символикой. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Это смелое заявление, оно идет вразрез с официальными заявлениями предыдущего руководства Международного олимпийского комитета или других федераций, но фактически это позиционирование организации как независимой, самостоятельной, самодостаточной, уважающей права всех, равной без определения конкретной страны. И это правильно», — считает Матыцин.

Он добавил, что Уайт не столько заботится о России, сколько думает о нуждах своей организации. И UFC поднимает свой авторитет, подчеркивая, что она независима и защищает права каждой отдельной страны. Матыцин призвал поддерживать таких лидеров — будь то UFC, Федерация дзюдо или иная организация.

«Не потому что нас надо защищать, — мы сами можем себя защитить. А потому, что мы выступаем сейчас гарантом стабильности развития всего мирового спорта, Поэтому с такими людьми, которые берут на себя ответственность, мы готовы работать», — заключил Матыцин.

Ранее Матыцин назвал Овечкина примером российского спортивного героя.

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