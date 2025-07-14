«Просто обменялись любезностями»: тренер «Челси» о разговоре с Трампом

Тренер «Челси» Мареска высказался о разговоре с Трампом после финала клубного ЧМ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска раскрыл, о чем говорил с президентом США Дональдом Трампом после финала клубного чемпионата мира. Его слова приводит журналист Бен Якобс на личной странице в социальной сети X.

«Мы просто обменялись любезностями. Он поздравил. А потом был с нами на награждении!» — заявил Мареска.

Финальный поединок КЧМ состоялся 13 июля, в нем сошлись английский «Челси» и французский «ПСЖ». Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.

Трамп прибыл на стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

После поединка Трамп вручил футболистам награды. В том числе, серебряную медаль из рук американского президента получил российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ.