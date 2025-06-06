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Футболист сборной Испании установил историческое достижение

Ямаль стал первым за 112 лет европейцем, забившим 6 мячей за сборную до 18-летия
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Pedro Nunes/Reuters

Испанский футболист Ламин Ямаль стал первым за 112 лет европейцем, забившим шесть мячей за сборную до 18-летия.

В последний раз эта отметка до 18-летия покорялась нидерландцу Фернану Нисо в 1913 году (7).

5 июня Сборная Испании одолела национальную команду Франции в полуфинале Лиги наций.

Поединок, который состоялся на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии, завершился со счетом 5:4. В составе испанской команды в этом поединке отличились Нико Уильямс, Микель Мерино, Ламин Ямаль, который оформил дубль, забив один из мячей с пенальти, а также Педри. За сборную Франции голами отметились Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый удар, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани. Еще один гол был записан автоголом, его автором стал Дани Вивиан.

За победу в Лиге наций команда сразится со сборной Португалии, которая 4 июня обыграла Германию. Встреча состоится 8 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В этот же день Германия и Франция сыграют в матче за третье место. Встреча начнется в 16.00.

Ранее Валерий Карпин ответил, при каком условии может снова вызвать Артема Дзюбу в сборную.

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