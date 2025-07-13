«Без вопросов»: Кличко назвал величайшего боксера в истории

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко назвал Мухаммеда Али величайшим боксером в истории. Его слова приводит DAZN.

«Мохаммед Али. Без вопросов», — заявил Кличко.

Мухаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, обладателем звания «Боксер года» и «Боксер десятилетия».

В 2022 году пояс Али по версии Всемирного боксерского совета (WBC) был продан за 6 миллионов долларов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

Ранее россиянки выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу.