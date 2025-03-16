Россиянки выиграли золотые медали чемпионата мира по боксу

Россиянка Нуне Асатрян завоевала золото на чемпионате мира по боксу, который проходит в Нише (Сербия).

В финальном противостоянии весовой категории до 60 кг российская спортсменка одержала победу над представительницей Казахстана Викторией Графеевой. Также золотую медаль завоевала Анастасия Шамонова. В решающем поединке в весовой категории до 75 кг она победила ирландку Ифе Мари О'Рурк.

Также золотые медали на чемпионате мира выиграли Елена Гапешина, которая одержала победу в поединке с ирландкой Лизой Эдель О'Рурк, и Салтанат Меденова, победившая раздельным решением судей в упорном поединке представительницу Турции Исильдар Бусрой в категории до 81 кг.

Еще одна представительница России Юлия Чумгалакова в финальном бою весовой категории до 48 кг потерпела поражение, проиграв представительнице Казахстана Назым Кызайбай.

Согласно решению Международной ассоциации бокса (IBA), российские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой организации с флагом и гимном страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек, при этом боксеров среди них не было.

Ранее российские прыгуны в воду выиграли соревнования в Германии.