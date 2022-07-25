В США продан чемпионский пояс легендарного боксера Мухаммеда Али

Пояс легендарного боксера Мухаммеда Али был продан на аукционе в США. Об этом в социальных сетях сообщил владелец клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей, который купил пояс.

Проданный пояс чемпиона по версии WBC был завоеван Мухаммедом Али в бою над Джорджем Форманом. Пояс был продан за 6 миллионов долларов. В 2016 году этот пояс был продан за 358 500 долларов.

Мухаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, обладателем звания «Боксер года» и «Боксер десятилетия».

Ранее депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался по поводу многочисленных предложений другого депутата — Романа Терюшкова. Тот сначала предлагал приравнять смену гражданства российскими спортсменами к госизмене, а позже обвинил теннисистку Дарью Касаткину, призвавшую юниоров менять гражданство, в экстремизме.