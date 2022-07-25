Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер ЦСКА Федотов опроверг слухи о своей любви к «Спартаку» 12:18
Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности «Северного... 12:18
Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению продуктовой сделки 12:16
В Москве мужчина избил женщину и пытался отобрать у нее ребенка 12:16
Административное дело в отношении новосибирского депутата Пироговой поступило... 12:16
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил бой из-за... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома в Калифорнии 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9 12:06
Анна Asti опровергла слухи о романе с Киркоровым 12:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США продан чемпионский пояс легендарного боксера Мухаммеда Али

close
100%
AP

Пояс легендарного боксера Мухаммеда Али был продан на аукционе в США. Об этом в социальных сетях сообщил владелец клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей, который купил пояс.

Проданный пояс чемпиона по версии WBC был завоеван Мухаммедом Али в бою над Джорджем Форманом. Пояс был продан за 6 миллионов долларов. В 2016 году этот пояс был продан за 358 500 долларов.

Мухаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, обладателем звания «Боксер года» и «Боксер десятилетия».

Ранее депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался по поводу многочисленных предложений другого депутата — Романа Терюшкова. Тот сначала предлагал приравнять смену гражданства российскими спортсменами к госизмене, а позже обвинил теннисистку Дарью Касаткину, призвавшую юниоров менять гражданство, в экстремизме.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть