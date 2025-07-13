Российская теннисистка впервые в карьере выиграла Уимблдон

Российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде, выступая вместе с Элизой Мертенс из Бельгии.

Русско-бельгийский дуэт оказался сильнее пары Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия). Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:4. На счету Кудерметовой и Мертенс чеьтыре эйса, три двойных ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Шувэй / Остапенко сделали два эйса, допустили четыре двойных ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 13.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня. Последним матчем на турнире станет финал мужского одиночного разряда, в котором сыграют два лучших теннисиста мира — Янник Синнер из Италии и Карлос Алькарас из Испании.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее известный актер уснул во время матча на Уимблдоне.