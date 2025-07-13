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Спорт

Второй финал «шлема» подряд: Синнер и Алькарас бьются за Уимблдон. LIVE

Уимблдон. Финал. Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания). ОНЛАЙН
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Hannah Mckay/Reuters
В финале Уимблдона играют итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира, и испанец Карлос Алькарас, занимающий второе место в рейтинге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:46

Пытался Алькарас сыграть по линии после сложного удара Синнера, но не попал — 15:15.

18:46

Мощная подача испанца, короткий прием Синнера и удар с лета от Алькараса — 15:0.

18:45

Косой эйс — 4:2.

18:44

Шикарный укороченный Синнера, Алькарас догнал, но последовал аккуратный удар в открытый корт — 40:30.

18:43

Опять выдержал Карлос в обороне, дождавшись аута по длине слева от Синнера — 30:30.

18:42

Принял Алькарас, отбил первую атаку, а потом Синнер не попал с форхенда по ширине — 30:15.

18:42

Снова нет приема — 30:0.

18:41

Алькарас принял вторую подачу соперника в сетку — 15:0.

18:40

И снова ошибкой Алькасара закончился розыгрыш — 3:2, Синнер повел с брейком!

18:39

Прошла наконец у Алькараса первая, но с приемом Синнера он не справился, пробив в сетку — меньше, брейк-пойнт.

18:38

Опять острый прием Синнера создал ему атакующую позицию, которую он реализовал — 40:40.

18:37

Остро принял и здорово проатаковал Синнер — 40:30.

18:37

Не попал с приема по длине итальянец — 40:15.

18:36

Синнер оказался в атаке в розыгрыше со второй подачи и пошел вперед, но Карлос здорово обвел слева — 30:15.

18:35

Отыгрался Карлос в розыгрыше — 15:15.

18:35

Синнер в шикарном розыгрыше после второй подачи Алькараса неожиданно прострелил слева, выскочил вперед и закрыл сетку — 0:15.

18:33

И снова сорвал удар именно Карлос, теперь в розыгрыше — 2:2.

18:32

Сорвал испанец прием — 40:0.

18:32

Алькарас пытался атаковать с приема, но пробил слишком низко — 30:0.

18:31

Отличная подача Синнера — 15:0.

18:30

Прием в сетку — 1:2.

18:29

Гонял Алькарас Янника по корту, но в итоге сам ошибся, пробив в сетку — 40:30.

18:28

Сорвал немного Карлос форхенд — 40:15.

18:28

Прием в сетку — 40:0.

18:28

Очко с подачи — 30:0.

18:27

Алькарас классно обострил в розыгрыше форхендом в угол корта, и Синнер не справился с ответом — 15:0.

18:27

Эйсом закрыл гейм итальянец — 1:1.

18:26

Теперь аут по длине у Синнера в обмене мощными ударами — 40:30.

18:25

Отменная подача — 40:15.

18:25

Глубокий прием Алькарасом второй подачи завязал розыгрыш, но сам же Карлос и ошибся по длине — 30:15.

18:24

Отыгрался Алькарас приемом — 15:15.

18:24

Синнер пробил в диагонали после приема испанца, и тот не попал по длине — 15:0.

18:22

Неудобно бил Алькарас, а Синнер в первый раз попал под заднюю линию, выгребая мяч, а во второй ошибся по длине — 0:1.

18:21

Первый розыгрыш завязался со второй подачи испанца, но Синнер быстро пробил в сетку — 40:0.

18:21

Снова нет приема — не попал итальянец ракеткой по мячу. 30:0.

18:20

Сразу не прошла первая. Зато со второй случился эйс по центру корта в линию — 15:0.

18:20

Начинается матч. Карлос Алькарас выходит на подачу.

18:14

Начинается разминка. Янник Синнер выиграл жеребьевку и выбрал прием.

18:10

Теннисисты готовятся появиться на корте. Скоро все начнется.

18:00

23-летний Синнер имеет в активе три титула «Большого шлема». В 2024 году он победил на Australian Open и на US Open, в этом году он повторил успех в Австралии. На «Ролан Гаррос» он дошел до финала в этом году, и теперь в его активе появится как минимум финал Уимблдона.

22-летний Алькарас на Australian Open не доходил дальше четвертьфинала, где он играл дважды. Зато в его активе пять выигранных мейджоров: два «Ролан Гарроса» (2024, 2025), два Уимблдона (2023, 2024) и один US Open (2022).

17:55

На турнирах «Большого шлема» у них было четыре встречи. Синнер победил в 1/8 финала Уимблдона-2022 в четырех сетах, Алькарас взял реванш на US Open в том же году в четвертьфинале и дважды победил на любимом «Ролан Гаррос» — в полуфинале в прошлом году и в финале в этом. Все победы испанца на мейджорах были пятисетовыми и волевыми. В США он отыгрался с 1-2 по сетам, а в Париже оба раза уступал по ходу встреч со счетом 0-2!

17:50

У Синнера и Алькарас богатая и интересная история противостояния. Они встречались уже 12 раз. Перевес на стороне испанца — 8:4. Более того, Алькарас выиграл пять последних их поединков!

17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале Уимблдона в мужском одиночном разряде встречаются первая и вторая ракетки мира итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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