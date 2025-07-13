Второй финал «шлема» подряд: Синнер и Алькарас бьются за Уимблдон. LIVE

Шикарный укороченный Синнера, Алькарас догнал, но последовал аккуратный удар в открытый корт — 40:30.
Прошла наконец у Алькараса первая, но с приемом Синнера он не справился, пробив в сетку — меньше, брейк-пойнт.
Синнер оказался в атаке в розыгрыше со второй подачи и пошел вперед, но Карлос здорово обвел слева — 30:15.
Синнер в шикарном розыгрыше после второй подачи Алькараса неожиданно прострелил слева, выскочил вперед и закрыл сетку — 0:15.
Алькарас классно обострил в розыгрыше форхендом в угол корта, и Синнер не справился с ответом — 15:0.
Глубокий прием Алькарасом второй подачи завязал розыгрыш, но сам же Карлос и ошибся по длине — 30:15.
Неудобно бил Алькарас, а Синнер в первый раз попал под заднюю линию, выгребая мяч, а во второй ошибся по длине — 0:1.
23-летний Синнер имеет в активе три титула «Большого шлема». В 2024 году он победил на Australian Open и на US Open, в этом году он повторил успех в Австралии. На «Ролан Гаррос» он дошел до финала в этом году, и теперь в его активе появится как минимум финал Уимблдона.
22-летний Алькарас на Australian Open не доходил дальше четвертьфинала, где он играл дважды. Зато в его активе пять выигранных мейджоров: два «Ролан Гарроса» (2024, 2025), два Уимблдона (2023, 2024) и один US Open (2022).
На турнирах «Большого шлема» у них было четыре встречи. Синнер победил в 1/8 финала Уимблдона-2022 в четырех сетах, Алькарас взял реванш на US Open в том же году в четвертьфинале и дважды победил на любимом «Ролан Гаррос» — в полуфинале в прошлом году и в финале в этом. Все победы испанца на мейджорах были пятисетовыми и волевыми. В США он отыгрался с 1-2 по сетам, а в Париже оба раза уступал по ходу встреч со счетом 0-2!
У Синнера и Алькарас богатая и интересная история противостояния. Они встречались уже 12 раз. Перевес на стороне испанца — 8:4. Более того, Алькарас выиграл пять последних их поединков!