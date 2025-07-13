Второй финал «шлема» подряд: Синнер и Алькарас бьются за Уимблдон. LIVE

18:00

23-летний Синнер имеет в активе три титула «Большого шлема». В 2024 году он победил на Australian Open и на US Open, в этом году он повторил успех в Австралии. На «Ролан Гаррос» он дошел до финала в этом году, и теперь в его активе появится как минимум финал Уимблдона.

22-летний Алькарас на Australian Open не доходил дальше четвертьфинала, где он играл дважды. Зато в его активе пять выигранных мейджоров: два «Ролан Гарроса» (2024, 2025), два Уимблдона (2023, 2024) и один US Open (2022).