Известный актер уснул во время матча на Уимблдоне

Актер Хью Грант уснул на трибуне на матче Джоковича на Уимблдоне

Известный актер Хью Грант был запечатлен спящим на трибуне во время матча Новака Джоковича на Уимблдоне. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний Грант уснул в Королевской ложе во время матча 1/4 финала между Джоковичем и итальянцем Флавио Коболли. Помимо актера в ложе присутствовали другие селебрити, а также его жена Анна и королева Великобритании Камилла.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 13 минут, осталась за Джоковичем — 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. В полуфинале он встретится еще с одним итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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