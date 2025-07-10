Известный актер уснул во время матча на Уимблдоне

Известный актер Хью Грант был запечатлен спящим на трибуне во время матча Новака Джоковича на Уимблдоне. Об этом сообщает Daily Mail.
64-летний Грант уснул в Королевской ложе во время матча 1/4 финала между Джоковичем и итальянцем Флавио Коболли. Помимо актера в ложе присутствовали другие селебрити, а также его жена Анна и королева Великобритании Камилла.
Встреча, которая продолжалась 3 часа 13 минут, осталась за Джоковичем — 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. В полуфинале он встретится еще с одним итальянцем Янником Синнером.
Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.
В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.
Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.