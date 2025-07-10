На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный актер уснул во время матча на Уимблдоне

Актер Хью Грант уснул на трибуне на матче Джоковича на Уимблдоне
true
true
true
close
Adam Davy/PA Images/Getty Images

Известный актер Хью Грант был запечатлен спящим на трибуне во время матча Новака Джоковича на Уимблдоне. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний Грант уснул в Королевской ложе во время матча 1/4 финала между Джоковичем и итальянцем Флавио Коболли. Помимо актера в ложе присутствовали другие селебрити, а также его жена Анна и королева Великобритании Камилла.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 13 минут, осталась за Джоковичем — 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4. В полуфинале он встретится еще с одним итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году он начался 30 июня, а завершится 13 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее легендарную теннисистку не пустили в ресторан на Уимблдоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами