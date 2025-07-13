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Мостовой увидел парадокс в ЦСКА

Мостовой: в ЦСКА пришел тренер, которого никто не знал, и выиграл трофеей
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу столичного ЦСКА в матче за Суперкубок против «Краснодара», заявич, что выигрывают футболисты, а не тренер, передает «Чемпионат».

«Большее предпочтение отдавал ЦСКА. Пришел тренер, которого две недели назад никто не знал, — уже выиграл трофей. Вот в чем парадокс. Но играют футболисты, а не тот, кто стоит на бровке», — сказал Мостовой.

12 июля ЦСКА выиграл первый официальный матч под руководством Фабио Челестини, одолев «Краснодар» и завоевав Суперкубок России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши. «Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры.

Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Ранее в ЦСКА рассказали, на что готовы, чтобы завоевать титулы.

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