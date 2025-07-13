В ЦСКА рассказали, на что готовы, чтобы завоевать титулы

Игрок ЦСКА Роша: мы снимем с себя кожу, но сделаем все, чтобы завоевать титулы

Футболист московского ЦСКА Виллиан Роша заявил, что в клубе готовы снять с себя кожу, чтобы выиграть титулы, передает «Матч ТВ».

«Большинство из ребят находятся в команде три года, мы уже стали настоящей семьёй, сплотились. Мы снимем с себя кожу, но сделаем всё, чтобы завоевать титулы, которые так важны для клуба», — сказал Роша.

12 июля ЦСКА выиграл первый официальный матч под руководством Фабио Челестини, одолев «Краснодар» и завоевав Суперкубок России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши. «Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры.

Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Ранее тренер «Краснодара» вступил в перепалку с журналистом.