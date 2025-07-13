Экс-футболист «Зенита» призвал исключить «Торпедо» из Первой лиги

Экс-футболист «Зенита» Радимов о «Торпедо»: они не нужны в Первой лиге

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что московское «Торпедо» не нужно в Первой лиге, передает «Матч ТВ».

«Если учесть, сколько «Торпедо» натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее и их оставили в этой лиге? Так себе решение», — сказал Радимов.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Также в МВД сообщили, что российский арбитр Богдан Головко через посредника получил 1,5 миллиона рублей от руководителей «Торпедо» за обеспечение необходимого результата в матче Первой лиги с «КАМАЗом». В поединке, который закончился со счетом 1:1 и помог «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота московского клуба. Головко отправлен под домашний арест. Посреднику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Радимов поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ.