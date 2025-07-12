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«Он в поиске»: экс-игрок ЦСКА высказался о новом тренере команды

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: Челестини пытается найти схему, которая будет работать
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Александр Вильф/РИА Новости

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини пока не нашел оптимальную схему для команды. Об этом в комментарии «Газете.Ru» высказался экс-игрок клуба Валерий Масалитин.

«Он пока пытается найти схему, которая для ЦСКА будет работать. Было много перестроек по игре, одна схема работала, другая не работала. В одной схеме, может, другие усиления нужны. Надо смотреть. Пока он в поиске схемы, которая будет приносить максимальную пользу.

Конечно, и для тренера, и для ребят [победа хороша с моральной точки зрения]. Ты же не какой-то дружеский кубок выигрываешь, это все-таки Суперкубок России. Вот, в очередной раз выиграли, очередное звание для клуба завоевали, для себя. Это многого стоит. И когда с такого начинаешь, положительные эмоции хочется продлить и дальше, чтобы такое продолжалось и дальше», — заявил он.

12 июля ЦСКА выиграл первый официальный матч под руководством Челестини, одолев «Краснодар» и завоевав Суперкубок России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши. «Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Ранее «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче с шестью голами.

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