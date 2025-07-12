Стал известен обладатель Суперкубка России

Московский ЦСКА одолел «Краснодар» и выиграл Суперкубок России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши.

«Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

ЦСКА оказался на третьей позиции в РПЛ, набрав 59 баллов и пропустив вперед петербургский «Зенит» (66 очков). Армейцы завоевали Кубок России, обыграв в финальном поединке «Ростов» в серии послематчевых пенальти. Для клуба подобный трофей стал девятым в истории.

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