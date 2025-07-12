Стало известно, приедет ли Трамп на финал клубного чемпионата мира

Президент США Трамп приедет на финал клубного ЧМ между «Челси» и «ПСЖ»

Президент США Дональд Трамп приедет на финал клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, его слова приводит журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

«Он любит футбол. Во время его первого президентского срока в саду Белого дома были установлены футбольные ворота. Дональд Трамп — президент США, одной из стран, принимающих чемпионат мира по футболу, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира», — заявил он.

В финале английский «Челси» сыграет с французским «ПСЖ». Встреча состоится 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее футболист «Челси» заявил, что на клубном чемпионате мира опасно играть.