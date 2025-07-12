«Оставит черное пятно»: исключение из РПЛ назвали ударом по имиджу «Торпедо»

Тренер Непомнящий: решение об исключении «Торпедо» из РПЛ не совсем справедливо

Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что ему жалко московское «Торпедо» из-за исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Досадно и жалко «Торпедо». Наверное, решение об исключении клуба из РПЛ не совсем справедливо. Но что делать? Думаю, это ударит по имиджу «Торпедо» и оставит черное пятно в истории клуба», — заявил специалист.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Вместо «Торпедо» в РПЛ вернулся «Оренбург», а московский клуб сыграет снова в Первой лиге. Также оренбургский клуб занял место московской команды на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее на сайте РПЛ допустили ошибку, которая могла привести к скандалу.