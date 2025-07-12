На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Оставит черное пятно»: исключение из РПЛ назвали ударом по имиджу «Торпедо»

Тренер Непомнящий: решение об исключении «Торпедо» из РПЛ не совсем справедливо
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Валерий Непомнящий признался, что ему жалко московское «Торпедо» из-за исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Досадно и жалко «Торпедо». Наверное, решение об исключении клуба из РПЛ не совсем справедливо. Но что делать? Думаю, это ударит по имиджу «Торпедо» и оставит черное пятно в истории клуба», — заявил специалист.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из чемпионата России из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Вместо «Торпедо» в РПЛ вернулся «Оренбург», а московский клуб сыграет снова в Первой лиге. Также оренбургский клуб занял место московской команды на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее на сайте РПЛ допустили ошибку, которая могла привести к скандалу.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами