Бузова стала игроком футбольного клуба

Белорусский футбольный клуб «Витебск» рассказал в своем Telegram-канале, что певица Ольга Бузова стала игроком их команды.

«В женской команде футбольного клуба «Витебск» звездный игрок. Встречайте — Ольга Бузова. Не исключено, что мы увидим нашего звездного игрока на поле уже сегодня в матче против «Зорки-БДУ», — говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года Бузова упала на лед после символического вбрасывания на матче между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила 26 сентября в столице Белоруссии. Телеведущая вместе с продюсером Иосифом Пригожиным произвела символическое вбрасывание перед началом встречи. Она поскользнулась и упала, когда уходила со льда после церемонии.

Ранее Бузова призналась, что тяжело переживала расставание с Дмитрием Тарасовым.