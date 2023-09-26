Бузова упала на лед на матче КХЛ

Певица Ольга Бузова упала на лед после символического вбрасывания на матче между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходит 26 сентября в столице Белоруссии. Телеведущая вместе с продюсером Иосифом Пригожиным произвела символическое вбрасывание перед началом встречи. Она поскользнулась и упала, когда уходила со льда после церемонии.

«Небольшим инцидентом закончилаcь наша поездка c Ольгой Бузовой и другими членами жюри на «Минcк Арену». Во время открытия хоккейного матча между «Динамо» и «Ак Барcом» не cмог удержать. Проcти, Ольга», — написал Пригожин в соцсети.

В феврале 2019 года матч КХЛ между омским «Авангардом» и петербургским СКА в Балашихе посетил португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, специалист также упал после проведения символического вбрасывания.

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