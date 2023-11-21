Певица Ольга Бузова в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец рассказала о своем текущем отношении к своему экс-супругу, бывшему футболисту московского «Локомотива» и сборной России Дмитрию Тарасову.

«Давно не cлежу за Тараcовым, cпециально. Поcле развода я cледила за ним примерно года три. Для меня раccтавание c ним было реальной травмой, поломавшей пcихику. Когда я об этом вcпоминаю, у меня ком в горле.

Сейчас у меня нет к нему никаких чувств: ни негативных, ни позитивных. Но в то же время, когда я о нем вспоминаю — у меня возникает неприятное состояние», — заявила телеведущая.

Тарасов и Бузова расстались в 2016 году. В 2018 году Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

34-летний Тарасов завершил профессиональную карьеру и стал одним из основателей клуба Медийной футбольной лиги (МФЛ) «Родина Медиа».

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