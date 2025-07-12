ЦСКА хочет подписать контракт с игроком французского суперклуба

Московский ЦСКА сделал предложение по трансферу бразильского защитника французского «Лиона» Адриелсона, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Фелипе Силву.

Сделка считается труднореализуемой из-за того, что «Лионом» владеет американский бизнесмен Джон Текстор, а ЦСКА находится в санкционных списках США.

В прошлом сезоне Адриелсон выступал на правах аренды за бразильский «Ботафого» и бельгийский «Андерлехт».

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее ЦСКА объявил о подписании бразильского футболиста.