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ЦСКА объявил о подписании бразильского футболиста

ЦСКА объявил о переходе Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу»
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Celso Pupo/Global Look Press

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о переходе бразильского футболиста «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса.

Контракт с игроком заключен на пять лет, сумма трансфера составила €6 млн.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Матеус Алвес провел два матча, забив три мяча.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

ЦСКА начнет сезон матчем за Суперкубок России. Команда в Казани 12 июля сразится с «Краснодаром», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы должны были сыграть с московским «Торпедо», однако клуб был исключен из турнира. Пока остается неясным, кто займет место «Торпедо».

ЦСКА должен провести первый матч в РПЛ 21 июля, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Ранее в Нидерландах подвергли критике игрока Михела Влапа за вероятный переход в «Спартак».

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