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Экс-игрок назвал тех, кто больше всех пострадал от исключения «Торпедо»

Тяпушкин об исключении «Торпедо»: больше всего страдают футболисты
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РИА Новости

Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин заявил, что от исключения «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) больше всего страдают футболисты. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В данной ситуации больше всего страдают футболисты, которые действительно добились успеха, которые заработали повышение своей игрой. Более чем уверен, что они ничего не знали о каких-то закулисных делах. Все их успехи списали в ноль», — заявил Тяпушкин.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее в РФС пошутили над теми, кто увидел выгоду «Зенита» в решении по «Торпедо».

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